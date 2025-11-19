Ir al contenido principal

El exministro del Interior y exsenador, Juan Fernando Cristo, anunció su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento En Marcha, calificando su aspiración como una opción de centro alejada de los extremos y los insultos.

Cristo aseguró que aunque no descarta la participación en la consulta del llamado Frente Amplio, sin embargo, fue enfático en afirmar que por el momento buscará conocer lo que eso significa y los puntos en los que es necesario ponerse de acuerdo.

Escuche la entrevista con el exministro Juan Fernando Cristo:

