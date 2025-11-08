«Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador

En el podcast La Lupa Confidencial de Confidencial Noticias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica el llamado que hace junto al registrador, Hernán Penagos, para que se calmen los ánimos en medio de la campaña política y se ejerza una paz electoral.

Eljach y Penagos hicieron esta nueva invitación ´de lo que ellos llaman «paz electoral», desde el reciente Congreso de Fendipetróleo y COMCE en Cartagena.

El jefe del Ministerio Público habla en detalle lo que significa la indebida participación en política por parte de los funcionarios públicos.