Laura Daniela Beltrán revela en entrevista para Confidencial Noticias las dificultades que tuvo que enfrentar en su niñez y parte de su adolescencia, al vivir en un barrio del municipio de Soacha en condiciones sociales bastante complejas.
Cuenta además lo que soñaba al llegar a ser adulta y que le motivó a cambiar sus proyecciones en la vida para aspirar a una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá.
¿Aparecen los primeros defensores del sueldo de los congresistas?
El presidente de la presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), magistrado Hermes Lara, manifestó su preocupación por los efectos que podría generar el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro con el que se elimina…
¿De qué hablaron Galán y Petro?
El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro sostuvieron una reunión en las últimas horas para tratar asuntos relacionados con la recuperación del Hospital San Juan de Dios, TransMilenio y el multicampus educativo en las…
Juan Carlos Pinzón pidió a los jóvenes colombianos que se fueron del país, regresar
El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, invitó a los jóvenes colombianos que durante los últimos años han viajado al exterior para radicarse e iniciar una vida nueva a que retornen al país. “Yo no quiero que los jóvenes se vayan, yo quiero que…
Capturan a integrantes de una red que tendría nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo conjunto con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturaron a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya,…
Carlos Caicedo enfrenta escándalo por supuesto acoso sexual
El exgobernador del Magdalena y candidato presidencial, Carlos Caicedo, enfrenta un escándalo tras la denuncia de cuatro mujeres, quienes relataron a la FM, supuestos acosos sexuales a las que al parecer fueron sometidas. De acuerdo con la narración de…