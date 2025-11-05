En entrevista para Confidencial Noticias, el líder afrocolombiano, Óscar Benavides califica como «nefasto» el paso de Miguel Polo Polo por la curul afro en la Cámara de Representantes, y considera necesario que esta comunidad se organice de manera estructurada para recuperarla en favor de los intereses de la etnia y no de los particulares que la han ocupado.

Critica además a la vicepresidenta, Francia Márquez, por considerar que no estuvo a la altura de la dignidad del cargo que ha ocupado durante este período.

Reviva la entrevista: