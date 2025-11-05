Confidencial Noticias
En entrevista para Confidencial Noticias, el líder afrocolombiano, Óscar Benavides califica como «nefasto» el paso de Miguel Polo Polo por la curul afro en la Cámara de Representantes, y considera necesario que esta comunidad se organice de manera estructurada para recuperarla en favor de los intereses de la etnia y no de los particulares que la han ocupado.
Critica además a la vicepresidenta, Francia Márquez, por considerar que no estuvo a la altura de la dignidad del cargo que ha ocupado durante este período.
Reviva la entrevista:
Mauricio Gaona le dice No a Juan Manuel Galán
El abogado constitucionalista, Mauricio Gaona, respondió con un No a la invitación extendida por Juan Manuel Galán para que encabece la lista al Senado de la República por la coalición Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira. “Mi…
Julián López anuncia que seguirá al frente de la plenaria de la Cámara de Representantes
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó en la Plenaria de la Corporación de este martes, que seguirá al frente de la mesa directiva pero que no votará en las sesiones. «Hoy después de un análisis jurídico correspondiente ha…
¿Por qué Alejandro Gaviria no será cabeza de lista del Nuevo Liberalismo?
Aunque se había dicho que el exministro, Alejandro Gaviria, sería la cabeza de lista de la coalición a Senado conformado por los partidos políticos, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, hoy se supo que su permanencia en el primer lugar no está…
«Soy partidaria de defender la soberanía nacional»: Clara López
La senadora Clara López reafirma su intención de participar en la contienda electoral por la presidencia de la república y dice que es necesario defender la soberanía nacional. ¿Sigue firme en su intención de participar en la campaña presidencial? …
Procuraduría destituye al exalcalde de Cartagena, William Dau
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de doce años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt. El Ministerio Público señaló que señaló que el entonces alcalde intervino en controversias…