En el Podcast La Lula Confidencial resumimos los cinco temas de la semana, entre los que se encuentran la exministra Carolina Corcho, María José Pizarro, Ingrid Betancourt, y otros personajes.
Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween
La muerte de joven profesional egresado de la Universidad Nacional en Bogotá, durante la noche del Halloween llena de incertidumbre a las autoridades en la capital del país por lo que está ocurriendo en la celebración de estas fechas. El hecho ocurrió…
¿En que concluyó la cita entre Cesar Gaviria y Álvaro Uribe?
Se cumplió la cita entre los expresidentes de la república, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, quienes buscan integrar una gran coalición de donde saldría un candidato presidencial de la derecha política en Colombia. Uribe estuvo acompañado por…
Consejo de Estado deja sin personería jurídica al partido de Rodrigo Lara
El Consejo de Estado echó para atrás la personería jurídica que dio vida al partido político, Dignidad Liberal, presidido por el exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara, exministro de Justicia asesinado por sus denuncias contra el Cartel de…
Juan Manuel Galán pide a Gustavo Petro pensar en la Nación y no en ganar la pelea del día
El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad. Todo comenzó cuando el…
Investigación disciplinaria al director de la Oficina de Derechos de Autor
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Edwin Robles Chaparro, por incumplir la Ley de Cuotas. El Ministerio Público indicó que el funcionario habría pasado por alto dar…