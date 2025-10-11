Confidencial Noticias
El podcast, La Lupa Confidencial, vuelve con el resumen de los cinco hechos políticos de la semana, como la discusión entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, por las Alertas Tempranas para las próximas elecciones.
Jefe del Tren de Aragua quiere entrar en la paz total de Petro
Los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua, dieron a conocer una carta que envió este delincuente al presidente Gustavo Petro, pidiendo pista para un proceso de paz. Esta solicitud se hace en…
Elogios de Roy Barreras a Germán Vargas Lleras
El excongresista y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, sorprendió a los asistentes en un evento en donde intervino elogiando la gestión de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la república encargo de los temas de infraestructura…
Cámara de Representantes condecora a la Corporación Universitaria de Asturias
La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió la condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz de Comendador. El reconocimiento…
Consejo de Estado pone límites a las alocuciones sin fin de Gustavo Petro
La Sección Tercera del Consejo de Estado respondiendo a una tutela interpuesta por un ciudadano, dejó claro que el presidente de la república, Gustavo Petro, no podrá hacer uso de las alocuciones presidenciales de manera indeterminada y sin ningún objetivo…
Lo que encontró el INPEC al interior de 123 cárceles del país
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desarrolló un megaoperativo simultáneo a nivel nacional, con el firme de garantizar la integridad de sus funcionarios y el orden en 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones en los que…