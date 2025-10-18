Ir al contenido principal

Ordenan a Miguel Polo Polo pedir perdón a las víctimas de los Falsos Positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Constitucional dio la razón a las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército Nacional para registrarlos como muertos en combate, y falló en contra del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, ordenándole pedir perdón. El alto tribunal…
Ponencia a la reforma pensional pide hundirla

| Confidencial Noticias | ,
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, en la ponencia sobre la reforma pensional pide a Sala Plena declararla inexequible. Ibáñez considera que los vicios por los que fue devuelta a discusión en la Cámara de…
¿Por qué Esmeralda Hernández dice que Miguel Polo Polo roba al país?

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que muy pronto presentará un proyecto de ley al que llamó, «No más Polo Polo» que según ella, serviría para el castigar la mala práctica de los congresistas en Colombia de asistir a las…
Confirman condena contra Nilson Córdoba

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra el representante a la cámara por el Partido Liberal, Nilson Córdoba y la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos. El congresista fue hallado responsable…
Petro insiste en que ataques de EEUU en el mar Caribe caen sobre lanchas de pescadores colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo «probablemente» contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevara por delante una lancha…
