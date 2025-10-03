Confidencial Noticias
Cárcel para una mujer y dos militares que habrían infiltrado el anillo de seguridad de Gustavo Petro
Un juez envió a prisión a el encarcelamiento de una mujer y a dos militares por su presunta participación en una red con la que se habrían infiltrado en el círculo de seguridad del presidente, Gustavo Petro. Se trata de Luisa Fernanda Salgado así como del…
Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…