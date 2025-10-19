Ir al contenido principal

Cáncer de mama, más allá del lazo rosa

| María Eugenia Saldarriaga | Opinión | ,
Cuando los números se convierten en el reflejo de la desigualdad Por: María Eugenia Saldarriaga El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a las mujeres de todo el mundo, es una enfermedad multifactorial, con influencias genéticas, familiares y…
Cáncer de mama: el tiempo del diagnóstico decide entre vivir o morir

| Confidencial Noticias | ,
Por: Doris Santa Fe El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Colombia. Aunque los avances en diagnóstico y tratamiento han mejorado la supervivencia, miles de mujeres siguen llegando tarde al sistema de salud.…
Gustavo Petro confirma la llegada al país del colombiano capturado en el mar Caribe

| Confidencial Noticias | ,
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, confirmó la llegada del colombiano que viajaba en el submarino bombardeado por los Estados Unidos en el mar Caribe. “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo…
Se avecina un nuevo cambio en la dirección de la Policía

| Confidencial Noticias | ,
Se avecina un nuevo cambio en la dirección de la Policía Nacional que supone un remezón en toda la cúpula de la institución en la recta final de Gobierno de Gustavo Petro. En su reciente alocución el primer mandatario de los colombianos anunció la salida…
Ordenan a Miguel Polo Polo pedir perdón a las víctimas de los Falsos Positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Constitucional dio la razón a las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército Nacional para registrarlos como muertos en combate, y falló en contra del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, ordenándole pedir perdón. El alto tribunal…
