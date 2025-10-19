Manolito Salazar
El periodista Manolito Salazar revela los últimos acontecimientos de la política bogotana y detalla como se están armando algunas listas a Cámara y Senado.
Cáncer de mama, más allá del lazo rosa
Cuando los números se convierten en el reflejo de la desigualdad Por: María Eugenia Saldarriaga El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a las mujeres de todo el mundo, es una enfermedad multifactorial, con influencias genéticas, familiares y…
Cáncer de mama: el tiempo del diagnóstico decide entre vivir o morir
Por: Doris Santa Fe El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Colombia. Aunque los avances en diagnóstico y tratamiento han mejorado la supervivencia, miles de mujeres siguen llegando tarde al sistema de salud.…
Gustavo Petro confirma la llegada al país del colombiano capturado en el mar Caribe
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, confirmó la llegada del colombiano que viajaba en el submarino bombardeado por los Estados Unidos en el mar Caribe. “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo…
Se avecina un nuevo cambio en la dirección de la Policía
Se avecina un nuevo cambio en la dirección de la Policía Nacional que supone un remezón en toda la cúpula de la institución en la recta final de Gobierno de Gustavo Petro. En su reciente alocución el primer mandatario de los colombianos anunció la salida…
Ordenan a Miguel Polo Polo pedir perdón a las víctimas de los Falsos Positivos
La Corte Constitucional dio la razón a las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército Nacional para registrarlos como muertos en combate, y falló en contra del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, ordenándole pedir perdón. El alto tribunal…