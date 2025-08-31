Iván Santisteban | Opinión
El candidato presidencial Jairo Clopatofsky explica en entrevista con Iván Santisteban explica porque es necesario que Colombia se tome en serio la implementación de la Inteligencia Artificial en el funcionamiento del Estado.
Ingeniero ambiental y presentador de noticas en Radio Santa fe y Pronto Noticias
Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia
El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios
Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…