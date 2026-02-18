Confidencial Noticias
El exsenador, Jorge Enrique Robledo, en entrevista para Confidencial Noticias eleva fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro y además, expone los motivos que le llevaron a tomar la decisión de buscar su regreso al Senado de la República en la coalición Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo y Mira.
Capturan en Ecuador a un líder de las disidencias
Foto: @DefensaEc El Ejército de Ecuador ha anunciado este martes la detención de Kevin Daniel R.C., alias ‘Camilo’, cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a otros diez integrantes de nacionalidad…
Mauricio Toro busca su regreso al Congreso con sello emprendedor
Mauricio Toro mostró su espíritu emprendedor desde la infancia. A los ocho años fabricaba alcancías en guadua que vendía a vecinos y amigos mientras vivía en Armenia, en la finca cafetera de su padre. Tras la separación de sus padres se trasladó a Cali con…
Ordenan restituir a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional
La sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá le dio 48 horas al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia para que posesione en el cargo de rector a José Ismael Peña. La decisión se da como respuesta a…
Capturan al cabecilla de una red criminal transnacional requerido por Brasil
La Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura con fines de extradición de Gustavo Durán Bautista, el señalado cabecilla de una red narcotraficante trasnacional requerido por las…
Ingrid Betancourt quiere que Petro salga de la presidencia antes de que finalice su período
Los candidatos al Senado del Partido Oxígeno interpusieron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el propósito de que la autoridad judicial ordene a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tramitar el…