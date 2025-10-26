Manolito Salazar
El periodista Manolito Salazar explica como va la discusión del proyecto de reforma del reglamento del Concejo de Bogotá, donde pretendían aprobar viáticos para los concejales y además que se incrementaran las justificaciones para participar de una sesión a través de la virtualidad.
La respuesta de Gustavo Petro a la inclusión de su nombre en la Lista Clinton
El presidente, Gustavo Petro, una vez se enteró de la inclusión de su nombre, junto con el de su esposa, Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro Burgos, a la lista Clinton, respondió desde su cuenta de X. «Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se…
Estados Unidos incluye a Gustavo Petro en la Lista Clinton
La Administración de Donald Trump incluyó al presidente, Gustavo Petro; varios de sus familiares y el ministro del Interior en la lista Clinton, todo esto en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros…
Eduardo Montealegre renuncia al Ministerio de Justicia
Desde muy temprano el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó la carta de renuncia de Eduardo Montealegre al cargo de ministro de Justicia, quien de inmediato la escribió, no sin antes enviar uno que otro dardo venenoso al equipo de personas que…
Colombia exige a EEUU a respetar el Derecho Internacional tras los ataques contra narcolanchas
La Cancilleria colombiana rechazó los ataques contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y ha instado a la Administración Trump a cesar este tipo de agresiones, así como a «respetar las normas que dicta el Derecho Internacional». La cartera ha…
Así reaccionaron los diferentes sectores políticos al anuncio de una Constituyente
La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor…