El actor y cantante, Kevin Bury, en entrevista para Confidencial Noticias comparte su felicitad de ser papá por segunda vez y confiesa que muy pronto se radicará con su familia en España.
Cuenta además la manera como construye sus personajes, de tal forma que no pasen desapercibidos, no importa si está entre los principales o no.
PORTADA
“Entre el 2020 y el 2023 las EPS atendieron 274 mil personas que ya estaban muertas”: Wilson Arias
El senador del Pacto Histórico Wilson Arias asegura que hay EPS que estarían cobrando servicios de salud por personas ya fallecidas, y va más allá, pronosticando un mal futuro para el proyecto de reforma a la salud. —Senador Arias, usted ha dicho que las…
Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico
Con la aclaración por parte del Consejo Nacional Electoral a los precandidatos del Pacto Histórico, se desató una nueva crisis en la coalición de izquierda que apoya al presidente Gustavo Petro. Luego de que el CNE dejará claro que el 26 de octubre tendrá…
Condenan al exsenador Carlos Barriga por parapolítica
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en contra del exsenador, Carlos Barriga, al comprobar sus nexos con el paramilitarismo durante la época en la que ejerció como congresista. De acuerdo con la…
Partido de la U escuchará a los presidenciables
El Partido de la U confirmó a través de un comunicado su decisión de escuchar a los precandidatos presidenciales con miras a las elecciones de 2026. De acuerdo con el comunicado oficial, estos encuentros tendrán como objetivo principal escuchar los…
Cesar Gaviria se pronuncia en contra de las conversaciones de paz con el Tren de Aragua
El expresidente de la república y jefe único del Partido Libera, Cesar Gaviria Trujillo, hizo un fuerte pronunciamiento en contra de la posibilidad de incluir al Tren de Aragua en la llamada Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. Lo anterior, luego de…