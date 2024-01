Alcaldía mantendrá la medida del Pico y Placa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que su administración no eliminará la medida del Pico y Placa, mientras la ciudad no amplíe la oferta de vías y las obras que están en ejecución no hayan avanzado de manera significativa.

Galán hizo énfasis en que esta herramienta es necesaria en la capital para evitar mayor congestión en las avenidas principales de Bogotá y dijo además que con su equipo de trabajo se encuentran evaluando la forma de optimizarlo.

“No podemos renunciar al Pico y Placa, es una herramienta de restricción que se requiere todavía porque tenemos un déficit de vías, un déficit de transporte público y eso lleva a una situación de congestión compleja. Bogotá necesita esa herramienta todavía, pero podemos optimizarla en el marco de obras que están en curso”, afirmó.

Parques y entonces libre de consumo de estupefacientes

El mandatario capitalino confirmó además que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentra trabajando en una reglamentación a las zonas para garantizarle a los bogotanos los espacios libres de consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en parques y colegios.

Dejo claro que en ningún se respetará el derecho constitucional de las personas a la dosis mínima pero que su administración no renunciará a la persecución del tráfico de drogas de estupefacientes.