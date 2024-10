Andrés Barrios asegura que en Bogotá las cámaras de seguridad dañadas aumentaron en un 31%

El concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios, cuestionó la efectividad que están teniendo las cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad. De las 5.824 que son propiedad de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia hay 1.812 fuera de servicio.

Barrios denunció que, sumado a esto, la ciudadanía está desprotegida a la hora de solicitar las grabaciones. “Entre enero y agosto de este año, particulares y autoridades hicieron 2.483 solicitudes a la Secretaría de Seguridad, sin embargo, únicamente 683 grabaciones fueron entregadas por parte de la Policía Metropolitana, encargada de monitorear, realizar la recopilación de imágenes a través del Centro Automático de Despacho, CAD, y garantes de la cadena de custodia de información”, dijo el concejal.

De acuerdo con el concejal, “se evidencia que las cámaras de la Secretaría de Seguridad siguen presentado diferentes problemas. “Persisten las fallas de conectividad de la ETB, los problemas de energización, hay otras cámaras que no están operando por obras civiles del IDU. Otra de las razones para no entregar el material requerido por parte de la ciudadanía es que la capacidad de grabación oscila entre los 80 y 90 días. Sin duda, esto pone en riesgo el derecho a la seguridad que tiene la gente, pues no hay un monitoreo riguroso y a la hora de resultar víctimas de algún delito no es posible contar con material probatorio”.

El cabildante señaló que mientras en febrero de este año no servía el 25% de las cámaras, en septiembre el porcentaje llegó al 31%. “Esto se traduce en que los esfuerzos por repararlas han sido insuficientes, pese a que supuestamente se han realizado 343 mantenimientos”, dijo Barrios.

El concejal también habló de las localidades donde se presenta un alto número de cámaras dañadas pese a las advertencias. “Ciudad Bolívar tiene 491 cámaras y 190 están dañadas, Kennedy tiene 502 y no sirven 185 y Bosa tiene 473 cámaras y 120 están sin funcionamiento, por lo tanto, lo que exijo por parte de la Administración Distrital es voluntad”, señaló Barrios.