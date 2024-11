Cambios en el horario de TransMiCable por trabajos de mantenimiento

La empresa TransMilenio modificará los horarios del servicio del TransMiCable de Ciudad Bolívar entre el viernes 29 de noviembre y el domingo 1 de diciembre por trabajos de mantenimiento.

El objetivo de estas labores es cuidar y garantizar la seguridad de nuestros casi 30.000 usuarios diarios y la disponibilidad del Sistema.

Los horarios de operación de TransMiCable para el fin de semana son los siguientes:

Viernes 29 de noviembre: De 4:30 a.m. a 9:00 p.m.

Sábado 30 de noviembre: De 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo 1 de diciembre: De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para garantizar el servicio y transporte de los usuarios de TransMiCable, se dispondrá de tres rutas alimentadoras y diez zonales que brindan la cobertura y conexión desde y hacia el Portal del Tunal de TransMilenio, así como con otros puntos de la ciudad con TransMiZonal.

6-4 Paraíso – Portal Tunal 6-8

Vista Hermosa – Portal Tunal

6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Rutas zonales:

742A Bulevar Niza – Paraíso

H631 Avenida Calle 134 – Paraíso

B631 Paraíso – Avenida Calle 134

P39 Arabia – Zona Franca

C201 Patio Bonito – Paraíso

624 20 de Julio – Verbenal del Sur

H627 Salitre – Alpes

K627 Alpes – Salitre

H632 Estación General Santander – Villa Gloria

P44 Bosa Santa Fe – Arabia

“Para garantizar la seguridad y la calidad del servicio a nuestros usuarios, se realizarán tareas de mantenimiento. Por ello dispondremos tres rutas alimentadoras y diez zonales para garantizar la cobertura en la zona. Para conocer estas opciones de viaje, los invitamos a consultar la TransMiApp y nuestras redes sociales”, comentó Jaime Monroy, director de BRT de TransMilenio.