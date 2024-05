Carlos Fernando Galán exige al Gobierno Nacional respetar a Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al Gobierno Nacional respetar la autonomía territorial de la capital del país, luego de la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir la Subred integrada Centro Oriente.

“Nos preocupan algunas decisiones sobre Bogotá que, en ciertos casos, pueden afectar o incluso minar la autonomía territorial de nuestra ciudad (…) No puede ser que si el Gobierno nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. Eso no lo vamos a permitir”, dijo el mandatario de la capital del país.

Galán se mostró bastante sorprendido porque desde su punto de vista se está utilizando al Ministerio de Medio Ambiente, lo mismo que a la Superintendencia de Servicios Públicos y la de Salud para oponerse a las decisiones que toma la administración distrital.

#ATENCION El alcalde de Bogotá @CarlosFGalan exigió al Gobierno Nacional respetar la autonomía territorial de la ciudad. Lo anterior, por las decisiones de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Servicios Públicos #Bogota pic.twitter.com/OiFZK6QTuh — ConfidencialColombia (@confidencialcol) May 8, 2024

Tras conocer la declaración del alcalde Galán, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, defendió la decisión de la entidad y reiteró que vigilará la debida prestación de los servicios de salud en Bogotá.