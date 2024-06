Director del IDU afirmó que el puente de la Calle 100 no va a quedar torcido

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó un recorrido de verificación de obra, esta vez en el puente de la calle 100 por avenida Suba, perteneciente al grupo 8 de la troncal de la avenida 68 para verificar sus avances.

El puente contará con dos carriles exclusivos para TransMilenio, con una longitud de 350 metros y un gálibo (altura entre la superficie de rodadura de la calzada y el borde inferior de la superestructura del puente) de 5.25 metros, asegurando una movilidad fluida y eficiente para los usuarios del sistema. La entrega está proyectada para mayo o junio de 2025, no obstante, gracias a la gestión realizada por todo el equipo del IDU junto con el contratista y los interventores, se espera que sea entregado a finales del presente año.

“Vinimos a verificar el puente la calle 100 con avenida Suba, que hace parte del tramo 8 del corredor de la avenida 68 y está programado para ser entregado entre mayo y junio del próximo año, sin embargo, lo vamos a entregar a finales de este (2024). Seguimos trabajando fuertemente con el consorcio, la interventoría y todo el equipo del IDU. Son más de 280 personas las que están al frente de este proyecto”, indicó el director del IDU, Orlando Molano.

El funcionario confirmó que hace unos días recibió una llamada del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien preguntó por el avance y si el puente estaba quedando torcido.

“Hace poco el alcalde Carlos Fernando Galán me envió un video y me preguntó que si este puente de la calle 100 con avenida Suba estaba quedando torcido. Por eso vinimos al puente a revisar y quiero contarles que no tiene ningún problema estructural, tiene algunos desniveles, pero porque le hace falta la capa de rodadura (capa final de asfalto, la más fina) que tiene entre 5 y 7 centímetros. Cuando se aplique esta capa de rodadura y se tensione el puente con los cables postensados, este va a nivelarse más”, sostuvo el director del IDU, Orlando Molano.

Molano aseguró que también hace falta la instalación de las barreras New Jersey (barandas laterales en concreto), las cuales delimitan los extremos del puente para su funcionamiento y permiten mejorar la estética y la seguridad de la operación. “Es pertinente resaltar que son cambios estéticos que no afectarán según lo expuesto por la interventoría, la funcionalidad del puente”.

Si uno ve el puente desde abajo, efectivamente se ve que está desnivelado, pero es por la forma con la que se está construyendo este puente. Y es que cada 4 x 7 metros se funde un módulo, el cual pesa lo de dos volquetas, casi 60 toneladas, por lo cual que se desnivele 3 o 5 centímetros en normal dentro del proceso de construcción y no afecta ni el cálculo ni el diseño estructural. Tampoco va a afectar la seguridad de los vehículos”, agregó Orlando Molano.