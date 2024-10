Feria laboral con más de 1.900 vacantes en la localidad de Puente Aranda

ManpowerGroup Colombia, líder mundial en talento humano, en colaboración con la Alcaldía local de Puente Aranda, en Bogotá, realizará una feria laboral los días 23 y 24 de octubre en la capital del país.

El evento se llevará a cabo entre las 8:00 am y las 5:00 pm en el parque del barrio Comuneros, en la calle 4 # 31 D 30, Puente Aranda y ofrecerá más de 1.940 vacantes temporales para cubrir la temporada de fin de año, unas de las más importantes en el país. Hay ofertas disponibles para diferentes empresas, entre ellas reconocidas marcas como H&M, Levis, Falabella, Seven Seven, ZTE, Oma, y Colanta. Esta iniciativa busca brindar oportunidades de empleo a cientos de ciudadanos, en una amplia gama de sectores y perfiles laborales.

Juan Camilo Garcés, Director de Operaciones de Manpower Colombia, comentó: “En ManpowerGroup creemos firmemente en el poder del empleo para transformar vidas y fortalecer las comunidades. Esta feria laboral es una muestra de nuestro compromiso por facilitar la conexión entre el talento colombiano y las oportunidades laborales que ofrecen nuestros clientes. Nos sentimos orgullosos de trabajar de la mano con la Alcaldía Local de Puente Aranda para contribuir al crecimiento económico y social del país”.

La feria laboral, que se espera atraiga entre 2.500 y 3.000 personas, ofrecerá oportunidades para perfiles como asesores comerciales, auxiliares de almacenamiento y bodega, impulsadores(as), mercaderistas, operarios de confección y producción, promotores, representantes de marca, y supervisores. Los asistentes podrán participar en entrevistas con reclutadores de empresas de distintos sectores, mejorando así sus posibilidades de obtener empleo en un ambiente dinámico y profesional.

Garcés también enfatizó el impacto de la feria en la empleabilidad y desarrollo local: “En ManpowerGroup estamos comprometidos con el crecimiento del talento local y con la generación de empleo de calidad. La colaboración con la Alcaldía Local de Puente Aranda es un ejemplo de cómo las alianzas estratégicas pueden generar un cambio significativo, no solo en la vida de las personas que consiguen empleo, sino en el bienestar de toda la comunidad”.

El evento estará abierto a todas las personas interesadas en encontrar empleo o mejorar su situación laboral. Con este tipo de eventos, ManpowerGroup busca seguir posicionándose como un aliado clave para el desarrollo profesional de los colombianos y para la inclusión laboral en diferentes sectores.

La empresa, comprometida con la innovación y las soluciones de talento humano, continúa trabajando en alianzas estratégicas con entidades gubernamentales y privadas para generar un impacto positivo en el mercado laboral del país.