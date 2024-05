¿Los carros asignados a la UNP tienen licencia para invadir el espacio público en Bogotá?

A los bogotanos se les convirtió en paisaje el ver estacionados en calles y andenes a los carros oficiales que escoltan a los altos funcionarios públicos, congresistas; concejales y/o personajes que, sin tener un cargo en alguna entidad del Estado, presentan riesgos contra su seguridad.

Los conductores de los vehículos adscritos la Unidad Nacional de Protección acostumbran estacionarlos en cualquier lugar, sin importar, si obstaculizan el libre tránsito por alguna de las vías de la capital o si está prohibido estacionarse, muy a pesar de que su oficio no los exime del cumplimiento de las normas de circulación en calles y avenidas.

Cuando se le preguntó a través de un derecho de petición a la Unidad Nacional de Protección, si existe algún parágrafo en la norma que rige el tránsito en Colombia o algún decreto que eximiera a los vehículos asignados a la UNP del respeto que se debe tener por el espacio público, la entidad respondió de manera categórica que “estos se encuentran en la obligación de respetar las reglas y su categoría especial no los libra del cumplimiento”.

“No existe normatividad o decreto alguno que exima a los vehículos asignados a los diferentes esquemas de seguridad asignados a nuestros beneficiarios, respecto de las normas de tránsito a nivel nacional; que los mismos se rigen por la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito”, afirmó la entidad en su respuesta.

Dijo, además, que de manera constante realiza capacitaciones tendientes a respetar y cumplir a cabalidad con las normas de tránsito a nivel nacional.

Sin embargo, los conductores y escoltas parecen no atender los llamados a respetar las normas de tránsito, especialmente la que obliga a no invadir el espacio público. Prueba de lo anterior es lo que ocurre en el centro de la capital del país, más exactamente en la Carrera 5 entre calles 5 y 6, donde las filas de vehículos de escoltas en su gran mayoría asignados a los congresistas, impiden el libre tránsito.

Carrera 5 con Calle 5, Sector Nueva Santa fe, Bogotá.

Fuentes de la Secretaría de Movilidad confirmaron a Confidencial Colombia que constantemente se les ha hecho el llamado para que esta situación no siga presentándose, sin embargo, a pesar de que en múltiples ocasiones se les ha impuesto una multa, estos hacen caso omiso y continúan invadiendo las calzadas no solo en esta zona de Bogotá, sino además en la localidad de Chapinero, en donde están ubicados los restaurantes lujosos.

Confidencial Colombia habló con varias personas que prestan servicio de escoltas y que pidieron reserva de sus nombres, quienes aseguraron “que sí esta situación se presenta no es porque no quieran cumplir con las normas, sino por petición del mismo protegido, quien exige que se le espere en el andén, y qué, aunque en teoría la multa la debe pagar la persona a la que se debe cuidar, esta muchas veces se niega a hacerlo y que son ellos quienes la deben asumir para luego no tener problemas”.

En el caso de los carros asignados a los congresistas, la Secretaría de Movilidad ha hecho el llamado para que se ocupen los parqueaderos del Congreso de la República, sin embargo, este hoy ha rebosado su capacidad porque hay senadores y representantes que tienen asignados más de dos carros, al punto en que ya no queda espacio para tanto vehículo.

Esta situación obliga a un bueno número de escoltas a estacionar las camionetas de alta gama por los alrededores de las instalaciones del Legislativo, dejando muy poco espacio para el libre tránsito de quienes utilizan estas vías.

En el año 2022 en Bogotá, fueron impuestas un total de 17.921 multas a vehículos tipo campero y camionetas por estacionar en sitios prohibidos; en el 2023 se impusieron 15.780 y entre y febrero de 2024, 2.568 multas.

Al respecto, el concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Juan David Quintero, quien viene realizando un ejercicio de control político a la invasión del espacio público por mal estacionamiento de los vehículos de alta gama, pide a la UNP y a la parte administrativa del Congreso de la República buscar la manera de solucionar este asunto.

En diálogo con Confidencial Colombia, el Subsecretario de Movilidad, John Alexander González, aseguró que la entidad ha realizado operaciones de control en las diferentes vías de Bogotá y que, sin importar, si es un carro oficial o no, seguirá en la labor de hacer respetar las normas de tránsito en la capital.