Violento atraco al concejal de Bogotá Julián Triana

El concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Julián Triana, vivió momentos de pánico luego de ser víctima de un violento atraco en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón.

El hecho se presentó cuando Triana circulaba en su vehículo en compañía de dos personas más cuando cinco hombres en un carro deportivo de color negro llegaron con armas de fuego y los intimidaron para que se bajaran del vehículo. Los delincuentes hicieron disparos al aire, hecho que llamó la atención de los vecinos quienes prendieron las alarmas.

“Uno de ellos me apuntó a la cabeza con solo algunos centímetros de distancia adentro del carro y una vez fuera el otro me apuntó al pecho y luego, con la misma pistola, me dio un golpe contundente en la cabeza”, narró.

Comentó además que luego del terrible suceso se desplazó hasta el Hospital de Fontibón en donde le cogieron cuatro puntos en la cabeza en donde fue golpeado por uno de los delincuentes. De acuerdo con Julián Triana, los ladrones iban por el carro, y les despojaron de sus celulares y billeteras.