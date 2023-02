Gerente de TransMilenio dice que no tiene que ver con los horarios de los conductores

Un grupo de trabajadores del sistema Transmilenio lideraron una protesta en los portales del 20 de julio, del Tunal y de Usme, bloqueando el tráfico manifestando sus inconformidades por las condiciones de trabajo y la falta de baño en el sistema.

Ante este hecho, el gerente de TransMilenio, Orlando Santiago, aseguró que la empresa TransMilenio no es responsable de los trabajadores del sistema y que este es un asunto que les corresponde únicamente a las empresas contratistas.

“Un grupo del sindicato de Consorcio Express inició una protesta no permitiendo sacar los buses del patio para no permitir la operación. Ellos no han llegado a los acuerdos que tienen y llegaron a esas vías de hecho y tuvimos que actuar”, dijo el funcionario en entrevista con Bluradio.

El servicio fue restablecido luego de un diálogo con los manifestantes, lo que permitió el normal flujo del tránsito.