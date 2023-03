“Yo no lo llamo Corredor Verde”: Martín Rivera

En entrevista para Confidencial Colombia, el concejal Martín Rivera, explica el porque no está de acuerdo con la construcción del Corredor Verde por la Carrera Séptima.

¿Sí usted fuera el alcalde y tuviera que darle solución a la Carrera Séptima que haría?

Martín Rivera: Cojo los predios que ya adquirió el Distrito; mejoro espacio público, mejoro andenes, lo más al norte después de la 183; agrego un carril a cada lado y, por último, le pongo como tarea prioritaria a Transmilenio, volver más eficiente las rutas mejorando las frecuencias, mejorando el acceso a personas en condición de discapacidad, y volvería más transparente la información sobre la gestión de movilidad.

¿Quiere decir, que usted no dejaría un carril exclusivo para que los buses eléctricos circulen?

Martín Rivera: En el corto plazo no. Dejo la cicloruta hasta la calle 92, la conecto con la cicloruta que suben por la 92 y le devuelvo al tráfico mixto el carril de la bicicleta de la 92 hacia el norte. Como alcalde priorizaría el desarrollo y la construcción de las obras que se están haciendo. Hoy existen más de 800 frentes de obras al tiempo que están congestionando y atascando la ciudad, un ejemplo es la troncal de la 68 donde no hay mano de obra suficiente para cubrir todos los frentes.

¿Qué solución daría al trancón de la 85 con séptima?

Martín Rivera: Se harían mejoras en la gestión del tráfico. En esta vía actualmente se mueven 8.000 pasajeros, pero entre la 94 y la 92. Considero que recuperándose ese espacio para los vehículos y garantizándole la conexión a los ciclistas en la 92 se podría hacer una mejora.

Desde hace mucho se vino advirtiendo que la Séptima se iba a embotellar ¿por qué dejaron llegar el problema a este punto?

Martín Rivera: Por mala gestión en el pasado, por peleas políticas pero la solución no es invertir 3 billones de pesos en una troncal de TransMilenio para movilizar 8 mil pasajeros, eso no tiene sentido.

Hoy seguimos en las mismas peleas políticas

Martín Rivera: No son las mismas. Es una irresponsabilidad enorme lo que se está planteando.

Queda la sensación de que lo que pretenden es arreglarles la molestia a los vecinos de los barrios Rosales, Chico y Chapinero Alto que no utilizan TransMilenio.

Martín Rivera: Y deberían estar usando transporte público y deberíamos hacer todo para que puedan bajar a la Séptima a coger un bus. Esta discusión no es porque sean las personas de Rosales, o Chapinero Alto, es para que no se meta esa troncal porque el ancho de la vía no da.

¿Pero entonces qué se debe hacer?

Martín Rivera: Cuando se acaben las obras, cuando miremos como se consolidan las viviendas alrededor de estos nuevos proyectos, y cuando hagamos una nueva medición de transporte público quizá podríamos considerar la construcción de un tranvía porque debemos garantizar la conexión de la séptima del Norte con las Séptima del sur. Esta avenida no se acaba en la 26 eso es una mentira eso va mucho más hacia el sur, pasando incluso más allá del Portal 20 de Julio.

Gustavo Petro durante su alcaldía examinó la posibilidad de un tranvía y la descartó

Martín Rivera: Porque fue una mala administración. En estos momentos no es urgente, yo evaluaría eso en unos 8 o 10 años porque por ahora debemos concentrarnos en las obras que se están haciendo y en mejorar las rutas de buses.

Definitivamente descartaría el Corredor Verde

Martín Rivera: Yo no lo llamo un Corredor Verde, un corredor verde es cuando se elimina cualquier modo de transporte contaminante, eso es un corredor verde. Que los buses sean eléctricos no es innovador, ya está el acuerdo 811 que exige que la compra de flota en Bogotá debe ser eléctrica.

¿Descarta la troncal de Transmilenio?

Martín Rivera: Yo si descartó la troncal de Transmilenio por la Séptima

¿Está de acuerdo entonces con quienes dicen que lo mejor es no hacer nada?

Martín Rivera: Le estoy diciendo: mejorar la gestión de los buses y mejorar las condiciones del espacio público

¿Cómo se mejora la gestión de los buses si comparten la vía con el vehículo particular?

Martín Rivera: Mejorando frecuencias, vaya y espere la Ruta T12 ¿cuánto demora?, yo uso transporte público y me toca sentarme 45 minutos esperándola. También hay que mejorar la información, ¿cuánta gente sabe que en ese corredor pasan rutas del SITP que le sirven para llegar a sus destinos y que no las están utilizando porque lo ignoran?