Espitia, el héroe de Santa Fe y Junior sigue hundiéndose

Gran parte de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia se disputaron este miércoles dejando algunas sorpresas. Sin embargo, lo más notable fue el papel de Juan Espitia con la clasificación de Independiente Santa Fe, mientras que Junior de Barranquilla sigue sin levantar cabeza, tras caer eliminado por el Cúcuta Deportivo.

En el partido más atractivo, Deportivo Cali -que llevaba una ventaja de 2-1- quedó eliminado en El Campín por penales después de un gol agónico de Jersson González para el 1-0 final, el 2-2 global y la tanda de penales en la que Juan Espitia atajó tres de cuatro penales.

El partido estuvo reñido hasta que el canterano del ‘León’ desenfundó un derechazo imposible para Johan Wallens. El compromiso tuvo una pequeña pelea en la tanda de penales después de que un recogebolas le robó un papel al portero verdiblanco en el que tenía anotaciones sobre los pateadores del local.

Por otra parte, los penales también dejaron por fuera al Junior, que a pesar de ganar 2-1 (2-2 en el global) con goles de Carlos Bacca y Luis “Cariaco” González, y el de Jonathan Agudelo para los rojinegros, no pudo. La tanda la ganó el equipo de segunda división en el estadio Metropolitano.

Además de Santa Fe y Cúcuta Deportivo, en cuartos de final de la Copa Colombia ya están Águilas Doradas, Alianza Petrolera y Deportivo Pereira.

Este jueves se juegan los partidos restantes con Atlético Bucaramanga vs Millonarios (con 3-1 global a favor de los azules), Deportivo Pasto vs DIM (con 3-1 global a favor del ‘Poderoso’) y Atlético Nacional vs América de Cali (con 3-1 a favor del ‘Verdolaga’).

Le puede interesar: Fiscalía pide cárcel para líder de la barra Los Del Sur