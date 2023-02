Hinchas del DIM, Junior y Millonarios protagonizan “cruzadas” en Pasto

Este fin de semana se llevó a cabo una alteración del orden público por cuenta de las barras bravas de Millonarios, Junior y DIM.

Varios videos de incitaciones, amenazas y enfrentamientos se han difundido por medio de las redes sociales. Primero en Pasto hubo amenazas entre hinchas del DIM y de Millonarios.

La Banda Del Morbo, de los Kuervos del Junior.

Son integrantes de #LaMesaNacionalDelFutbolEnPaz

Entonces?

La paz es solo para los que pertenecen a esa mesa?

Los que no les espera la muerte? pic.twitter.com/aWXLetcJdF — Kar77usho Ⓜ️🍻🎶 (@kar77usho) February 20, 2023

Después en otro video se pueden ver enfrentamientos entre hinchas del Junior y de Millonarios. Ambos hechos se dieron en el inmediaciones al terminal de Pasto.

📌 ≡ EXCLUSIVA

Dos corrientes de 'La Resistencia' (la barra del DIM) se encuentran en camino a Quito para asistir al partido vs El Nacional. pic.twitter.com/2DGGABeMfj — Mr OFFSIDER (@MrOFFSIDER) February 20, 2023

Vale la pena resalta que las barras de DIM y Millonarios viajan a Quito para ver los partidos de Copa Libertadores del DIM vs El Nacional y Millonarios vs Universidad Católica. Por otra parte, los hinchas del Junior iban a asistir al partido de Pasto vs DIM y se encontraron en distintas ocasiones.

