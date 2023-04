“No tengo ánimos para hablar”: Jorge Luis Pinto tras derrota del Cali

Deportivo Cali continúa hundiéndose en el fondo de la tabla de posiciones y acercándose más rápido a la zona del descenso. Este domingo perdió de visitante su juego contra Atlético Huila, rival directo en esa lucha por no descender.

Con gol de Marcos Vinicius Felicio a los 5 minutos el equipo de Neiva ganó 1-0 y dejó complicado al ‘Azucarero’. El equipo verdiblanco es último con 8 puntos.

“No es el momento preciso para explicar que pienso. No tengo ánimos para hablar, lo primero que hay que hacer es calmarnos. Ya no tengo expresión para decir que nos pasa… Hay cosas muy buenas del partido pero hay errores que cuestan, luchamos, corrimos y tomamos riesgo los 90’ y no encontramos el gol”, señaló Jorge Luis Pinto, entrenador del Cali, en rueda de prensa.

En la tabla del descenso Deportivo Cali está en la posición 17, superado por Atlético Huila y a la expectativa de que Alianza Petrolera no gane los juegos pendientes, ya que también lo sobrepasaría.

Ahora, el equipo de Pinto enfrentará a Jaguares por Copa Colombia a mitad de semana y después recibirá a La Equidad por la liga colombiana este sábado.

*Foto: Twitter @AsoDeporCali