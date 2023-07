Prensa caleña da por hecho salida de Jorge Luis Pinto del Cali

A pocos días de iniciar una nueva temporada de la liga colombiana, la prensa caleña asegura que Jorge Luis Pinto no es más el entrenador del Deportivo Cali.

Por el momento la noticia no se ha hecho oficial por parte del club o del técnico. Lo cierto es que desde hace varias semanas el cucuteño habría amenazado con irse en caso de que no actualizarán los pagos o no trajeran algunos refuerzos.

También habría pesado el rumor de que Luis “Chino” Sandoval sería el nuevo delantero del equipo, algo que no le gustó a Pinto y fue el motivo final de la acumulación que tuvo durante los últimos meses.

En el Deportivo Cali, Pinto disputó 31 juegos con 11 victorias, 12 empates y 8 derrotas. En ninguno de los dos campeonatos que estuvo recientemente logro entrar a los ocho clasificados. Interinamente el rumor apunta a Hernando “Cocho” Patiño como el nuevo técnico.

Le puede interesar: Paulo Autuori no va más con Atlético Nacional