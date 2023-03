Presidente de LaLiga defiende al Barcelona de caso de compra de árbitros

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió este jueves en el daño en la “reputación” del FC Barcelona por el ‘caso Negreira’ que se traslada a todo el fútbol español, por lo que es necesario tener cuanto antes “explicaciones” sobre esos supuestos pagos al exvicepresidente de los árbitros.

“No ha pagado a árbitros el Barça, pero ha habido una situación que necesita una explicación, los pagos a Negreira. Imaginemos que no estuviese prescrito, qué tendrían que hacer las instituciones. Nada, no. Los reglamentos serían duros. No quiero especular, podría llegar a la expulsión de la Liga”, dijo.

Tebas participó este jueves en ‘Foros de Vanguardia’ para exponer ‘La defensa del ecosistema del fútbol europeo’ y, además, trató la complicada situación que atraviesa el Barça y el fútbol español. “No pongo en duda el sextete, pero analizo esa conducta especial que si no hubiese prescrito sería muy grave en el ámbito deportivo. En Europa no hay prescripción y la UEFA tiene un tema especial en sus estatutos, que puede intervenir en asuntos nacionales”, afirmó.

El presidente de la patronal pidió seriedad, no como la que mostró Gerard Piqué en declaraciones recientes en las que defendió al Barça porque “comprar a un árbitro” es “fácil” sin la trama que se investiga. En cambio, Tebas defendió la actitud de LaLiga que, como en otros casos como con Osasuna o Huesca, se persona en la acusación para exigir que se aclare lo sucedido.

“Piqué parece que sabe cómo se compran los árbitros. Hay que tener cuidado. No creo que el FC Barcelona compre árbitros. Da la sensación de que estamos hablando de intentar influir. Pensemos que en todo colectivo siempre hay alguna excepción, si no estaríamos en el cielo todos. No se trata de que se haya ganado títulos por comprar árbitros”, apuntó.

“No podemos diferenciar entre el Alcorcón y el FC Barcelona, porque sea un club muy grande. Si desciende no pasa nada, volverá al año siguiente, el daño que tenemos es reputacional, LaLiga no puede mirar a otro lado. Tenemos que ser activos, la mejor forma de limpiar la reputación es ser claro con los hechos cuanto antes. Ojalá se den explicaciones cuanto antes”, afirmó.

El presidente de LaLiga siguió con temas del Barça con los problemas financieros del club azulgrana. “No hay manía ni al Barça ni a ningún club. Yo no hablo con el departamento de control económico. El Barça tiene una solución, que venga con un plan de tesorería, de cómo va a solucionar lo del año que viene”, afirmó.

Además, Tebas se refirió a las polémicas con el VAR, pidiendo “el de la primera temporada”, con “mucha menos intervención”, y aseguró que “se pude acabar con el racismo” en los campos de fútbol. “Hemos puesto más medios. Tenemos herramientas para echar a esos animales. En 24 horas tenemos 12 vídeos de cada estadio”, dijo.

Le puede interesar: Presidente de LaLiga le da alivio al Barcelona tras escándalo de corrupción