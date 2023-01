Además, esta medida no cobija a los peajes departamentales o municipales, es decir, aquellos que están a cargo de las gobernaciones y/o alcaldías en diferentes regiones, ya que el Gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre ellas. Según datos de la ANI, actualmente son 27 los que están bajo esta categoría y en todos estos se dará el aumento normal que estipula la ley.

Ante está situación varios usuarios se quejaron por el aumento de las tarifas en diferentes partes del país, y personajes del mundo de la política también se han manifestado, como es el caso de Fico Gutiérrez, quién dijo en Twitter que: “Si Colombia se gobernara por Decreto, no tendrían un solo problema y viviríamos en el paraíso. Gobierno: Se congelan precios de peajes. Peajes: Subieron”.

Si Colombia 🇨🇴 se gobernara por Decreto, no tendrían un solo problema y viviríamos en el paraíso.

La realidad muestra todo lo contrario. Ejemplos:

1. Gobierno: Cese Bilateral al Fuego.

ELN: No. No fue discutido.

2. Gobierno: Se congelan precios de peajes.

Peajes: Subieron ⬆️

