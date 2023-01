Uno de ellos fue El rey Carlos III de Gran Bretaña, “Recibí la noticia de la muerte de su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, con profunda tristeza: “Recuerdo con cariño mi encuentro con Su Santidad durante mi visita al Vaticano en 2009, su visita al Reino Unido en 2010 fue importante para fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y el Reino Unido. También recuerdo sus esfuerzos constantes para promover la paz y la buena voluntad entre todas las personas, y para fortalecer la relación entre la Comunión Anglicana Mundial y la Iglesia Católica Romana, Mi esposa y yo le enviamos nuestros continuos buenos deseos para su propio pontificado, dijo Carlos en el mensaje publicado en el sitio web oficial de la Familia.

Así mismo, el primer ministro británico, Rishi Sunak, indicó el líder conservador en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter: “Me entristece saber de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Fue un gran teólogo cuya visita al Reino Unido en 2010 fue un momento histórico tanto para católicos como para no católicos en todo nuestro país. Mis pensamientos están con los católicos del Reino Unido y de todo el mundo hoy”.

Italia

También el presidente de Italia, Sergio Mattarella, describió al papa Benedicto XVI como una “figura inolvidable para el pueblo italiano”, y dijo que Italia está “de luto” por su muerte.

Su amabilidad y sabiduría fueron una bendición “para nuestra comunidad y para toda la comunidad internacional, con dedicación continuó sirviendo a la causa de su Iglesia en la capacidad sin precedentes del papa Emérito con humildad y serenidad. Su figura sigue siendo inolvidable para el pueblo italiano. [Como] intelectual y teólogo interpretó con delicadeza las razones del diálogo, la paz y la dignidad de la persona como los intereses supremos de las religiones. Con gratitud miramos su testimonio y ejemplo , dijo Mattarella el sábado en un comunicado.

“Benedicto XVI fue un gigante de la fe y de la razón. Puso su vida al servicio de la Iglesia universal y habló, y seguirá hablando, al corazón y a la mente de los hombres con la profundidad espiritual, cultural e intelectual de su Magisterio”, ministra italiana, Giorgia Meloni.

Rusia

Así mismo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rindió homenaje el sábado a Benedicto XVI, el papa emérito, y lo calificó como “un defensor acérrimo de los valores cristianos tradicionales”.

“Acepte nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Su Santidad el papa Benedicto XVI. Benedicto XVI fue un destacado religioso y estadista, un firme defensor de los valores cristianos tradicionales. Durante su pontificado, se establecieron relaciones diplomáticas plenas entre Rusia y el Vaticano, y se desarrollaron las relaciones entre las iglesias ortodoxa rusa y católica romana. Tuve la oportunidad de comunicarme con esta persona excepcional, y siempre guardaré los mejores recuerdos de él. Me gustaría transmitirles las palabras de sincero pésame en esta hora de duelo”, afirmó Putin.

Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este sábado: “Mis pensamientos están con los católicos de Francia y del mundo, de luto por la partida de Su Santidad Benedicto XVI, quien trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraterno”, tuiteó Macron.

Parlamento Europeo

La presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola, dijo en Twittee: “Europa está de luto por el papa emérito Benedicto XVI, entristecida al saber del fallecimiento de Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI, Europa lo llora. Puede él descansar en paz”, afirmó Metsola.

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe se manifestó en Twitter: “Gracias Su Santidad, fue una buena conversación”, acompañada de una foto del encuentro que tuvieron el en el año 2009, siendo Presidente de Colombia.

La reunión del expresidente Uribe como el Papa emérito se dio el 30 de abril del 2009 y se realizó en la Biblioteca del Palacio Apostólico, duró cerca de 40 minutos. donde hablaron de narcotráfico, políticas para mejorar las condiciones de las poblaciones más pobres, y la colaboración entre Iglesia y Estado en búsqueda de la paz.

Álvaro Uribe ha sido de las pocas personalidades en Colombia que ha logrado reunirse con tres papas. Con Juan Pablo Segundo (2004) y Benedicto XVI (2009) mientras fue Presidente de la República y con Francisco (2016), cuando se buscó una reconciliación entre él y el entonces mandatario nacional, Juan Manuel Santos, con intermediación de la Iglesia Católica, que finalmente no se consiguió.

ONU

El secretario general de las Naciones Unidas: António Guterres dijo que, con gran tristeza me he enterado del fallecimiento de Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI. “Ofrezco mis más profundas condolencias a los católicos y otras personas de todo el mundo que se sintieron inspirados por su vida de oración y tenaz compromiso con la no violencia y la paz”.

España

El presidente Pedro Sánchez expresó en Twitter: “Mis más sentidas condolencias a la Iglesia Católica por el fallecimiento de Su Santidad Benedicto XVI. Un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz”.

Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuiteó: “Recibí, con gran pesar, la noticia de la muerte del Papa (emérito) Benedicto XVI. – Aunque tu pontificado fue breve, deja un inmenso legado para la Iglesia católica, para todos los cristianos y para la humanidad”.

por su parte el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: “Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre su compromiso con la fe y las enseñanzas cristianas durante su visita a Brasil en 2007 y al Vaticano. Deseo consuelo a los fieles y admiradores del Santo Padre. afirmó Lula quién mañana se posesiona como Presidente del gigante suramenricano.

Papa Francisco

El Papa Francisco le agradeció a su antecesor en la celebración de las primeras vísperas de cierre del año en la basílica de San Pedro “Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión” agregó que: “Hablando de gentileza, en este momento, el pensamiento va espontáneamente al queridísimo papa emérito Benedicto XVI, que esta mañana nos ha dejado. Con conmoción, recordamos su personalidad tan noble, tan gentil”, afirmó el Sumo Pontífice Francisco.

