“Lo que propone la ministra de Salud es un sesgo evidente”: Andrés Forero

El representante Andrés Forero, en entrevista para Confidencial Colombia expresa sus preocupaciones por lo que será la discusión de la reforma a la salud y habla además del debate en Bogotá sobre la primera línea del metro.

La alcaldesa Claudia López dijo que lo que había sucedido con el ministro de Transporte alrededor del metro “era un malentendido” ¿Está de acuerdo con eso?

Andrés Forero: No creo que sea un malentendido. Me imagino que la alcaldesa está tratando de resolver los problemas con el gobierno de manera diplomática pero todos entendimos que realmente estuvieron chantajeando a Bogotá. Esperemos que la alcaldesa no ceda a las presiones y garantice la construcción de importantes obras de infraestructura para nuestra ciudad.

Los argumentos para tratar de cambiar el tramo que corresponde a la Avenida Caracas se fundamentan en la estrechez de la vía ¿está de acuerdo con esto?

Andrés Forero: La decisión de pasar al modelo elevado fue del alcalde Peñalosa por un menor costo para poder complementar con otras obras de infraestructura de movilidad, en particular la troncal de la Av. Ciudad de Cali y la Av. De la 68. Ahora el presidente insistente en subterranizar parte del trazado y obviamente eso tiene un costo bastante alto porque implica dejar de hacer otras obras de infraestructura y eso es lo que nos preocupa.

Todos estamos de acuerdo en que lo ideal es que todo el trazado fuera subterráneo, pero eso implica un mayor costo y lo estamos viendo con lo que nos está diciendo el consorcio chino que mostró como esas propuestas que le hizo el presidente podrían llegar hasta los 16 billones de pesos adicionales. Más que nada eso es aceptar que tenemos una limitación de recursos y que con esos recursos, debemos tratar de hacer la mayor cantidad de obras de infraestructuras.

¿Qué tan cierto es que la banca internacional podría intervenir en este asunto?

Andrés Forero: No sé si pueda intervenir lo que sí creo es que si el presidente insiste y no tiene una claridad jurídica como creo que no la tiene, puede descarrilar la primera y segunda línea del metro.

¿Participará de la marcha que convoca el Centro Democrático contra el presidente Gustavo Petro?

Andrés Forero: Como miembro al Centro Democrático no la he convocado, pero si acojo el llamado porque hay muchos grupos de ciudadanos que están llamando a que la gente salga a marchar. Se que hay algunos integrantes del partido que lo han hecho, pero yo personalmente creo que ese tipo de iniciativas entre más cívicas sean tienen mayor acogida. En este caso no actuaré como representante de la cámara sino cómo un ciudadano que está inconforme con algunas de las reformas.

Hoy se convoca a una marcha que dice arriba Petro y mañana 15 se convoca a otra que dice abajo Petro, no cree que esto es caer en una especie de ‘Patria boba’

Andrés Forero: La marcha del 15 es una manifestación de preocupaciones, a propósito de la agenda legislativa del gobierno y de los malos resultados que se están viendo como se ve con la inflación, con la seguridad, y lo que sí lamento es que el presidente de la república haya convocado su marcha para el 14, el mismo día que inicialmente la oposición había convocado una manifestación contra él. En este caso los organizadores de la marcha contra el gobierno actuaron con responsabilidad y decidieron cambiarla de día

¿Le parece justo que se someta al país a dos días de improductividad por estas dos marchas, independientemente de la motivación que tengan?

Andrés Forero: Siempre he sido respetuoso con el derecho a la protesta siempre que se hagan de manera pacífica y aquí no se trata de invitar a paros criminales que lamentablemente hicieron durante el 2021 algunos sectores políticos donde frenaron la capacidad de abastecimiento de las ciudades como es el caso de Bogotá por ejemplo, donde quemaron establecimientos, quemaron incluso empresas, espero que sea una marcha pacífica cómo lo han sido toda las marchas en contra del presidente Gustavo Petro-

Aquí no se está llamando a ningún paro, se invita a que se salga libremente, por el tiempo que quiera y de manera pacífica manifieste su inconformidad. Lo que sí me parece un despropósito es que el gobierno haya convocado a sus seguidores para respaldar una reforma a la salud cuyo texto se conoció hace horas qué tiene 290 páginas. No creo que las personas que participen en la convocatoria la hayan leído en su totalidad.

¿Cuáles son las contra propuestas que usted cómo integrante de la oposición tiene para mejorar el proyecto de reforma a la salud?

Andrés Forero: somos conscientes de que hay dificultades con el agendamiento para atención en temas de salud, en algunos casos por la escasez de especialistas en el país. Lo que sucede es que la ministra no reconoce que eso sea así, y eso es algo que se debe mejorar. Consideramos que lo que está planteando es un sesgo evidente, que en lugar de resolver los problemas puede terminar agravándolos.

Los ex ministros y ex viceministros de minas alertaron de lo que podrían significar la intervención de la CREG ¿Usted que opina al respecto?

A.F Es una preocupación que tenemos, que se une a las decisiones, a mi juicio también equivocadas del presidente y de la ministra a propósito de los nuevos contratos de exploración de hidrocarburos porque el señor presidente está poniendo en riesgo las nuevas inversiones que garantizarían el flujo de suministro de energía en el país, y adicionalmente puede poner en riesgo el sostenimiento del flujo a futuro por querer tratar de dar unas tarifas más convenientes. Es un tema muy sensible que se tiene que manejar de manera técnica y que, en este caso, el populismo nos puede terminar costando muy caro.