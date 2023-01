Familia de Piqué diría a Shakira: “Que desaparezca de sus vidas”

Shakira no deja de ser noticia por su canción Sesión número# 53 con BZRP, además, en su cuenta de Instagram puso en una publicación “100M en @youtube ya? Me dicen que es la canción en español más rápida en lograr eso? Necesito que alguien me pellizque a ver si es cierto”, indicó.

Mientras tanto, el programa ‘Sálvame’, del canal español ‘Telecinco’, la presentadora Mayte Ametlla reveló que un miembro de su equipo de trabajo recibió un audio en el que, supuestamente, un familiar de Piqué manifestó que quieren que Shakira “desaparezca de sus vidas”.

Le puede interesar: Paquita la del Barrio; y amigas de Shakira demuestran su apoyo a la cantante

“El veredicto es demoledor, la verdad es que sienten muchísimo dolor y tristeza, incluso estupefacción. ¿Qué dice ese audio de la familia Piqué-Bernabéu? No puedo concretar de quién se trata, pero les aseguro que es un audio directo de la familia de Piqué (…) A ellos les da igual si le va la vida bien o mal, pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas”, manifestó.

“Están preocupados por el juicio porque saben que se va a eternizar. Incluso, hablan de la manipulación que Shakira está ejerciendo contra la familia de su expareja. Una manipulación que Shakira estaría ejerciendo contra la familia, en este caso, manipulando a sus propios hijos contra los abuelos paternos. Es más, Gerard tuvo que convencer durante una hora a uno de sus hijos para que entrara a la casa de sus abuelos”, dijo.

Foto: cortesía.