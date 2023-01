Fonseca le llevó conmovedora serenata a “Paula Durán”

El cantante colombiano Fonseca, sorprendió este sábado con una serenata a Paula Durán, quién da la pelea contra un cáncer terminal en EE. UU., además de poder tener finalmente a sus padres a su lado gracias a que lograron que les otorgaran visas humanitarias.

El artista escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias por todos los mensajes que me enviaron para que se pudiera dar esta serenata a la distancia para Paula. Todo mi amor y buena energía para ella, su esposo, Sergio Vega, y toda su familia en este momento tan duro”, afirmó.

Además agregó, “A ellos y a todos los que pasan por una situación similar decirles que no están solos. Que la fe de Sergio sea inspiración siempre”, concluyó.

El esposo de Paula: Sergio Vega, ha luchado por todos los medios para que su esposa tuviera a sus padres a su lado. Ahora Fonseca con su música, logró llegar a alegrar el alma a la familia, que afronta uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Los internautas reaccionaron con comentarios de solidaridad y agradecimiento al cantante por su noble gesto diciendo: “Más músicos así … siendo humanos y sensibles por los demás !!!! Grande fonseca 👏👏👏 Dios te bendiga!”, “Siempre demostrando lo grande y humano que es! Sin palabras lo que hace por la gente @fonsecamusic la vida se lo recompensará siempre”, “He llorado mucho con esta historia, se me acaba el aire en el pecho… duele mucho saber que no hay nada que pueda cambiar esta situación”, así lo expresan en la cuenta que ya cuenta con más de 53 mil me gusta.

