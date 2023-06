Hombre enloquece en un reinado porque su pareja perdió

En cualquier reinado del mundo la reacción de quien pierde genera mucha curiosidad en el público y espectadores. Sin embargo, en Brasil fue la reacción agresiva de un hombre porque su pareja no ganó, la que se ganó el protagonismo.

El hecho se dio en Miss Gay Mato Grosso, que se realiza en Cuiabá (Brasil). Se dio en la definición final entre las concursantes y la pareja de la perdedora se salió de sus canales.

Una vez anuncian la ganadora, él irrumpió en el escenario para agarrar la corona y azotarla contra el suelo. Luego entran personas de seguridad contra las que también se enfrenta antes de partir con su pareja.

🚨BRASIL: Um homem invadiu o palco, tomou a coroa da Miss Gay Várzea Grande e arremessou o objeto no chão, frustrando a comemoração da vencedora do Miss Gay Mato Grosso 2023, que derrotou a representante de Cuiabá na noite de sábado (27) no Cine Teatro.

