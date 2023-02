Margarita Rosa de Francisco tendrá solo una red social

Margarita Rosa de Francisco sorprendió en noviembre del año pasado, con el cierre de sus redes sociales sin ninguna explicación, allí tenía conversaciones y opinión de diferentes temas de actualidad del país, especialmente del mundo político.

Sin embargo, apareció con su nueva cuenta de Tik Tok, en donde publicó algunos videos bailando, dándole una serenata a su padre y también disfrutando de un concierto de su exesposo, Carlos Vives.

Le puede interesar:Carlos Vives y Margarita Rosa vuelven a estar juntos

“Sí, esta es mi cuenta de Tik Tok oficial, no tiene el chulito (la verificación) pero soy yo la que ha venido publicando aquí últimamente. Fue la única red que no cerré precisamente porque me fui definitivamente de Twitter, Facebook, Instagram, básicamente porque estaba aturdida con el ruido que yo misma estaba produciendo ahí”, afirmó la Gaviota.

“Penguin Random House va a publicar mi nuevo libro que se llama ‘Margarita Va sola’, pues se alegraron de que yo no hubiera cerrado esta red porque podemos mantenerla para una conversación distinta con los posibles lectores de ese libro y con los interesados de las cosas que yo escribo. Entonces vamos a ver como nos resulta este experimento, creo que se pueden hacer muchas cosas para acá. Aunque ya sabemos que todas las redes sociales tienen el potencial de ser tóxicas, pero bueno, estoy solamente en Tik Tok”, dijo la protagonista de “Café con aroma de mujer”.