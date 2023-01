Michael Jackson finalmente tendrá su película

Foto: archivo.

La esperada autobiografía de Michael Jackson finalmente tiene nombre, fecha y guion clamada por todos los fanáticos alrededor del mundo del rey del pop que falleció en el 2009.

El encargado de dar vida al personaje del mítico cantante será nada menos que uno de sus sobrinos: Jaafar Jackson.

La película biográfica ‘Michael’ tendrá como director a Antoine Fuqua, quien actualmente está rodando en Italia ‘The Equalizer 3’ con Denzel Washington.Según informa Deadline, la cinta acerca de la vida de la mayor leyenda del pop de la historia comenzará su rodaje a lo largo de este 2023, una vez Fuqua libere su agenda.

Así, los fans del rey del pop podrán disfrutar de la historia de Michael Jackson a través de los ojos de Jaafar Jackson, de 26 años e hijo de Jermaine Jackson. El joven es conocido por su labor como cantante y compositor, algo en lo que lleva desde los 12 años.

Todo sobre ‘Michael’ y la conexión de Jaafar Jackson con su tío

La cinta cuenta con todos los ingredientes para ser un éxito, y es que también tendrá la presencia de Graham King, uno de los productores de la brillante ‘Bohemian Rhapsody.

Además, el guion correrá a cargo de otro viejo conocido de la industria como John Logan, escritor de varios filmes de la saga de James, que ha trabajado a las órdenes de directores como Martin Scorsese y quien ha estado nominado tres veces a los Oscar (‘Gladiator’, ‘La invención de Hugo’ y ‘El aviador’).

El encargado de revelar la identidad del principal protagonista de ‘Michael’ fue el propio Antoine Fuqua, que compartió en sus redes sociales la noticia y una instantánea de Jaafar Jackson ataviado con uno de los clásicos atuendos de su tío.

“Hubo una conexión espiritual cuando conocí por primera vez a Jaafar, tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara”, reveló el propio cineasta.

La historia de la película, al parecer, no esconderá nada, ya que narrará desde los primeros años de Michael Jackson en la música por medio del grupo Jackson 5 a su muerte el 25 de junio de 2009 y que estuvo rodeada de mucha polémica.

De acuerdo a MARCA, tampoco pasará por alto en cuanto a las múltiples acusaciones que pesaron sobre la leyenda del pop, a quien se le relacionó con varios casos de pederastia.

“Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fanáticos de todo el mundo, los veré pronto.”, así lo confirmó Jaafar Jackson en su cuenta de Twitter.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup

— Jaafar Jackson (@JaafarJackson) January 30, 2023