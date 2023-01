Murió Lisa Marie Presley: única hija del “Rey del Rock and Roll” Elvis Presley

Lisa Marie Presley, cantante e hija de Elvis Presley a los 54 años, murió este jueves, según confirmó su madre en un comunicado. “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”, dijo en un comunicado proporcionado por un representante.

“Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”, añadió.

Presley había sido trasladada de urgencia al hospital más temprano este jueves, según un informe de Entertainment Tonight que citó a un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles.

La portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, Kaitlyn Aldana, le dijo a CNN que los servicios de emergencia respondieron a una llamada en la cuadra 5000 de Normandy Dr en Agoura Hills, California, a las 10:37 a.m., hora local, por un paro cardíaco.

Priscilla Presley, madre de Lisa Marie Presley, compartió una breve actualización sobre la salud de su hija la tarde de este jueves.

“Mi amada hija Lisa Marie fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está recibiendo la mejor atención. Por favor, manténgala a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este momento”, escribió en una publicación de Instagram, compartida con una foto de las dos mujeres.

Presley fue vista en la noche de este martes durante los premios Globo de Oro, a los que asistió con su madre Priscilla para apoyar la película de Baz Luhrmann “Elvis”, sobre su difunto padre.

La princesa del Rock and Roll

Nacida el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee, nueve meses después de la boda de Elvis y Priscilla, Lisa Marie creció en el área hasta los cuatro años y se mudó a Los Ángeles con su madre luego del divorcio de sus padres en 1973. Como hija de uno de las artistas más célebres de la historia, Presley forjó su propia carrera en la música. Lanzó tres álbumes: To Whom It May Concern de 2003 , que obtuvo la certificación de oro por más de 500,000 unidades vendidas en los Estados Unidos, So What de 2005 y Storm & Grace de 2012 . A lo largo de su trabajo, rindió homenaje a un hombre cuyo estilo y tono resonaron para siempre en todo el paisaje sonoro estadounidense.

En su álbum final, Storm and Grace , la colección de country, folk y blues crudos abarcó sus raíces sureñas y su apellido. El año en que se lanzó, habló con Rolling Stone sobre cómo encontrar sus raíces a medida que envejecía. “Siempre siento un poco que necesito pelear y patear, no sé por qué. Pero todo lo que terminé haciendo en el pasado al tratar de hacer cualquier otra cosa fue pisar y tropezar con mis propios pies”, le dijo a Rolling Stone . “Siempre fue contra mí misma y me hice daño, aunque pensaba que estaba peleando con otras personas. Tuve que pasar por esas fases, lo hice. Entonces, sí, ya no voy a hacer eso”.

En 1998 se casó con el músico Danny Keough. La pareja se separó después de seis años y tuvo dos hijos, incluida la actriz Riley Keough y Benjamin Keough, quien se suicidó en 2020 a la edad de 27 años. En un ensayo para Personas en duelo en agosto de 2022, habló sobre sentirse “destruida” después la muerte de su hijo Benjamín. “Mi vida y la de mis tres hijas tal como las conocíamos fueron completamente detonadas y destruidas por su muerte. Vivimos en esto cada. Único. día”, escribió.

Estuvo casada con Michael Jackson de 1994 a 1996. A menudo anunciada como la hija del rey del rock n’ roll que se casó con el rey del pop, su relación estuvo sumida en los tabloides y la atención de los medios. Dos años después de que terminara su matrimonio con Jackson, Lisa Marie se casó con el actor Nicholas Cage en el 25 aniversario de la muerte de Elvis durante una ceremonia en Hawái. Menos de cuatro meses después de su boda, la pareja anunció que se separaba.

Su cuarto matrimonio fue con Michael Lockwood, con quien tuvo dos hijas gemelas, Finley Lockwood y Harper Lockwood. Se divorciaron en 2021.

El tremendo legado de su padre fue una parte constante de su vida. En una entrevista de 2003 con Rolling Stone luego del lanzamiento de su primer álbum, To Whom It May Concern , Presley recordó esconderse cuando era niña y escuchar música o cantar frente al espejo. “Mi papá me atraparía”, dijo. “Estoy seguro de que se divirtió mucho. Me ponía en la mesa de café frente a todos y me hacía cantar”.

Lisa también grabó la canción “People” para la banda sonora de The Walking Dead.

Foto: cortesía.