Condenan a exjueces por ordenar pago a extrabajadores de Telecom

El Tribunal Superior de Cartagena condenó a Alí Antonio Silva Cantillo y José Luciano España Tovar, dos exjueces promiscuos de El Carmen de Bolívar (Bolívar), que fallaron de manera irregular tutelas que afectaron el patrimonio de la extinta Telecom.

El fallo se dio tras una investigación a una abogada que en el año 2009, presentó una tutela en nombre de 19 extrabajadores de Telecom, para que se les reconocieran prestaciones sociales, aportes a seguridad social y aumento salariales con los respectivos intereses causados desde 2006. Estas personas pertenecieron a una agremiación sindical, habían perdido el fuero, y la entidad los retiró y liquidó en su momento.

La investigación de la Fiscalía demostró que el entonces juez Silva Cantillo dio trámite a la tutela y ordenó el pago de 5.202 millones de pesos en favor de los accionantes. Adicionalmente, dispuso el embargo de las cuentas de Telecom hasta que se desembolsaran los dineros. A su vez, España Tovar, en segunda instancia, ratificó el fallo.

La Fiscalía estableció que los dos exservidores judiciales no eran competentes para conocer la tutela porque los reclamantes no vivían en El Carmen de Bolívar, la liquidación que recibieron de Telecom estaba ajustada a la ley vigente y habían perdido beneficios sindicales por lo que no podían mejorar sus mesadas. Adicionalmente, la acción de amparo se presentó tres años después de ocurridos los hechos y era extemporánea.

En ese sentido, Silva Cantillo fue sentenciado a 12 años de prisión y España Tovar a 11 años. Los dos fueron declarados responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, deberán cumplir la pena en centro carcelario y pagar multas superiores a los 5.240 millones de pesos.