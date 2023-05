El contralor Carlos Hernán Rodríguez asumirá su defensa

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, reconoció la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de declarar nula su elección en el cargo, argumentando que durante el proceso se presentaron una serie de irregularidades en su elección.

Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo, cuando este firme la providencia me apartaré del cargo e iniciaré la defensa jurídica por mis derechos”, afirmó Rodríguez en rueda de prensa.

Rodríguez dijo que “el contralor no ha sido destituido“, haciendo referencia a que la decisión del Consejo de Estado hace referencia a la nulidad del proceso de elección, es decir, las fallas las cometió el Congreso. De hecho, Carlos Hernán Rodríguez podría inscribirse de nuevo y ser elegido.

Aseguró además que hará todo para que se respete su “buen nombre”, advirtiendo que una vez sea notificado del fallo asumirá su defensa personal para que se le protejan todos sus derechos. “No ha habido un solo contralor en la historia de Colombia que haya sido contralor regional, auditor y contralor general y es el primero del cual declarar su elección nula”.