ELN niega haber pactado cese al fuego

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un comunicado atribuido al “Comando Central” negó haber aceptado un cese al fuego como lo aseguró el gobierno nacional.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, se lee en el comunicado.

La guerrilla insiste en que cualquier asunto relacionado con la paz debe tratarse en la mesa de negociación y aceptado por las partes.

“En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, señala el texto.

El grupo subversivo dijo además que en el pasado ciclo de diálogos realizado en Venezuela que culminó el 12 de diciembre pasado sólo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la Mesa y se inició a realizar ajustes a la Agenda que fueron llevados a consultas, tanto al presidente como al Comando Central.

Dejó claro además que en el siguiente ciclo de conversaciones que tendrá lugar en México se trabajarán temas de ajuste de agendas y luego si se hablará de un posible cese al fuego.

Tras conocer el comunicado, el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión extraordinaria para evaluar la situación ante la negativa de la guerrilla de sumarse al cese de fuego bilateral