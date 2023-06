“Inaceptable que se pague ELN para que deje de delinquir”: fiscal general

Durante su intervención en la convención de la Asociación Bancaria, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó fuertes criticas a la propuesta del presidente Gustavo Petro, de buscar recursos internacionales para que el Ejército de Liberación Nacional deje de cometer delitos contra la población civil.

No podemos entender, por ejemplo, esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días y que espero no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos”, dijo el jefe del ente investigador.

Barbosa se mostró en total desacuerdo de imponer lo que llama “vacuna” a todos los colombianos porque esto sería entregar “un estímulo a la criminalidad en el país”.

Los colombianos no merecen ser vacunados públicamente, antes nos vacunaban secretamente, pero si esto se convierte en una iniciativa que no creo, tenga ningún asidero, convertiríamos a Colombia en un escenario donde públicamente estarían vacunando a la población”.

Calificó esta idea como algo “absolutamente inaceptable que se entreguen recursos a un grupo ilegal para que deje de delinquir”.

Dijo además que el único estímulo debe ser la aplicación de la ley y que este debe ser entregado en términos de aplicación de justicia.

El fiscal general hizo una invitación a los representantes de los diferentes poderes del Estado para que se inicie un diálogo nacional, respetando el derecho a discernir y la autonomía que concede la Constitución Política a cada uno de estos.