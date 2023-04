“Me tiene sin cuidado”: canciller Leyva sobre número de inasistencias a control político

La Cámara de Representantes tuvo cinco horas candentes en el debate de moción de censura al canciller Álvaro Leyva por inasistencias a debates de control político.

“No vengo aquí a responder, a decir que no fueron 11 citaciones, o nueve o siete, o si he debido ir a unas audiencias públicas a las que no estoy obligado. Eso me tiene sin cuidado… Convóquenme más para temas que valgan la pena, porque son muchos”, se defendió Leyva.

Además de las inasistencias, al canciller lo cuestionaron por nombramientos que no cumplen requisitos en embajadas y consulados. Leyva aclaró que si bien en algunos casos hay nombramientos con inexperiencia, todos cumplen con los requisitos.

“¿A cargo de quién están las relaciones internacionales en Colombia?, ¿Del presidente de la República?, ¿De usted como canciller o de la Primera Dama? La pregunta hay que hacerla y hay que contestarla. Ella ha estado en Londres, Caracas, el Vaticano, Nueva York, Tokyo; todo en representación del gobierno”, cuestionó el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático.

El representante David Racero dejó claro que la votación de la moción de censura será el 18 de abril, en caso de que se logre la mayoría absoluta Álvaro Leyva debería apartarse de su cargo como canciller.

