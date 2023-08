Polémica por visita de presidente Petro a su hijo Nicolás

Una nueva polémica se desató en el país dentro del caso de Nicolás Petro, luego de la visita que le hizo el primer mandatario, Gustavo Petro, en las últimas horas.

Para la oposición, el presidente de la república violó la decisión del juez, quien prohibió a Nicolás Petro las visitas de personas implicadas en el caso. Al respecto, el abogado Miguel Ángel del Rio, desde su cuenta de Twitter dijo:

“Nicolás no tiene libertad condicional porque no hay pena (medida de aseguramiento no privativa); no hay una prohibición relacionada con la visita de su padre y la revocatoria de la medida exige una conducta por parte de Nicolás; no de un tercero”.

El abogado, Orlando Amorocho indicó: «La Gente es bien Jodida, ya comienzan a decir que la Visita del presidente Petro ayer a su hijo a pocas horas de que Nicolas Petro comience a entregar pruebas a la Fiscalia era para algo. Cuando la Visita es Netamente Familiar».

El juez que atiende el caso prohibió tanto a Nicolás Petro como a Day Vásquez, recibir visitas de personas que de una u otra forma estén relacionadas con el proceso y les ordenó además no salir de Barranquilla, advirtiéndoles además que cualquier violación a esta regla sería causal para la pérdida del beneficio de casa por cárcel.