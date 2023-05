Roy Barreras hará una pausa política activa

El senador, Roy Barreras, anunció su retiro temporal de la política, tras la aclaración dada por el Consejo de Estado en donde queda en firma la decisión de pérdida de investidura por doble militancia.

Barreras agradeció a todos los que acompañaron sus debates y proyectos durante 17 años que permaneció en el cargo de congresista.

“El próximo jueves quedará en firme la decisión del Consejo de Estado, de manera que el día viernes o en la siguiente plenaria que estará en cabeza del vicepresidente Miguel Ángel Pinto, podrán definir quien será la persona que presida la mesa directiva del Senado hasta el próximo 20 de julio”.

El congresista descartó una eventual candidatura suya a la Alcaldía de Bogotá o a otro cargo de elección popular de carácter local.

“Gracias, pero yo no improviso, no soy irresponsable. Yo me he preparado toda la vida para ayudar a construir Nación a impulsar la paz”, afirmó.

Dijo además que tampoco tiene en mente algún ministerio y recordó que estos cargos son exclusivamente del fuero presidencial.

También lanzó varias puyas a la oposición a quien señaló de querer atravesarse a las iniciativas de un Gobierno que le faltan 3 años y pidió un poco de moderación en el debate y evitar los radicalismos para que según él, “las reformas salgan de la mejor manera”.