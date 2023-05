La danza de los millones en las alcaldías locales de Bogotá

La contratación de Alcaldías Locales sigue demostrando que es rueda suelta en la administración de Claudia López. Llama la atención que predomina la tendencia de los zares de la contratación, que por medio de uniones temporales y consorcios siguen ganando contratos, no están ausentes los multipropósitos que hacen cuestionar la eficiencia e idoneidad al interior de las localidades

Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022 se encontraron 66.686 compromisos por un valor de tres billones de pesos los temas que más contrataron las alcaldías son: subsidios por $184.481 millones, obras por $135.002 millones, suministros $44.895 millones, incentivos económicos por $38.416 millones, publicidad por $29.599 millones, interventoría por $23.916 millones, eventos por $8.736 millones. Al revisar la ejecución de las alcaldías se encuentra que en sus procesos contractuales alertan los siguientes hallazgos:

En los zares de concentración se encuentran 5 empresas que recibieron cuantiosos contratos por más de $121 mil millones : ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ($51.467.402.735), ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO ($20.671.329.781), CONSORCIO PROVIAS CB ($16.917.381.818), CONSORCIO UD 2022 ($17.314.000.000) y CONSORCIO FONTIBON 004 ($17.527.272.727).

ALDESARROLLO, fue creada el 19 de julio de 2017 por tres instituciones educativas del Valle del Cauca y en 2021 cambió su objeto social, pasando de actividades relacionadas con educación formal o informal, aquellas relacionadas con la ciencia y tecnología, la construcción, montajes, etc. Es decir, se convirtió en multipropósito. En la actualidad tiene 37 compromisos con: Santa fé (4) por $ 1.877.429.880, San Cristóbal (5) por $ 3.557.749.530, Usme (5) por $ 3.166.004.893, en Fontibón (4) por $ 404.071.766, en la localidad de Los Mártires (2) por $ 1.557.685.972, en la localidad de Puente Aranda (6) por $ 1.010.190.321, en Rafael Uribe (2) por $ 3.831.906.889, en Ciudad Bolívar (2) por $ 2.603.709.144 y en Sumapaz (7) por $ 2.662.581.386.

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS tiene 26 compromisos con 10 alcaldías por $51.467.402.735: Usaquén (5) $5.942.275.720, Santa fé (4) $3.591.763.537, San Cristóbal (2) 14.900.820.381, Usme (2) $3.560.513.564, Tunjuelito (1) por $972.278.940, Bosa (3) por $4.328.789.077, Kennedy (1) por $1.462.643.673, Engativá (1) por $2.315.681.818, Barrios Unidos (2) por $1.881.060.120 Ciudad Bolívar (5) por valor de $ 12.511.575.905. Iván Pardo, uno de sus propietarios, también es dueño de EDS Ingenieria SAS, que hace parte INTERMEJORAS, consorcio que hace interventoría en el proceso UAESP-687-2021 con la UAESP y que tiene irregularidades en la documentación que vengo denunciando hace meses.

INCITECO SAS concentra la contratación de OBRAS con 8 localidades por un valor total de $27.271.885.671 con: Usaquén, Bosa, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Rafael Uribe, San Cristóbal, Antonio Nariño. También hace parte de el CONSORCIO NORPARQUES que tiene un compromiso con la localidad de USAQUÉN por valor de $1.335.062.856.

La fundación ECODES es un contratista multipropósito. Según Portal Anticorrupción de Colombia – PACO entre 2017 y 2022, contrató con el distrito por un valor de $13.662.876.170 en su mayoría en temas relacionados con servicios veterinarios (esterilización). En 2019 firmó un contrato con la Alcaldía Local de Mártires por valor de $323.931.010 en temas de recuperación de espacio público. Y en 2022 firmó un contrato con la Secretaría Distrital de Integración Social por $337.362.710 cuyo objeto era atender a personas mayores. También conformó el Consorcio Educación Ambiental

El consorcio UD conformado por las empresas CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ S.A, MIROAL INGENIERÍA S.A.S e INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS ha contratado con las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme, y San Cristóbal para sede de la Universidad Distrital francisco José de Caldas, suministro e instalación de mobiliario urbano en parques vecinales, conservación de puentes vehiculares-peatonales y obras de malla vial.

Las localidades de Bosa, San Cristóbal, Kennedy, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba realizaron autocompromisos por $319.978 millones para subsidios de Bogotá Solidaria en Casa y subsidios poblacionales (adulto mayor y jóvenes) no queda claro el motivo de este tipo de movimientos financieros al interior de las alcaldías.

EGESCO – Corporacion Estrategica En Gestion E Integración Colombia suscribió contratos por $2.049 millones con Suba por $ 949.412.596, Kennedy $ 722.811.000, Rafael Uribe Uribe $ 221.560.645 y Chapinero $ 156.061.009. Es multipropósito, desarrollando procesos de educación ambiental y al mismo tiempo actividades para la prevención de violencia para niños, niñas y adolescentes, jóvenes y familias. El Objeto Social de EGESCO es el mejoramiento y bienestar en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Conforma UT EGESCO, que tiene como socio a CORPORACION ESTRATEGICA EN GESTION E INTEGRACIÓN COLOMBIA

Solicito a los entes de control que velen por la transparencia en las alcaldías locales. La información debe ser clara y transparente para poder corroborar las sumas comprometidas por los fondos de desarrollo local. Entregar miles de millones, sin presentar una base de datos que justifique ese gasto, puede ser la apertura de la caja de pandora.

Parece solo interesarles hacer una resolución, que diga cuánto dinero transferir sin justificante alguno, esto es inaceptable, se están usando los fondos de la ciudad, está acabando el periodo de gobierno y esto no puede convertirse en un fantasma dentro del presupuesto, solo las 5 primeras “auto obligaciones” representan más de 222 mil millones de pesos. Los subsidios no se pueden convertir en un mecanismo para mover dinero a diestra y siniestra. No podemos permitir una danza de los millones.

Lucia Bastidas