¿Politiquero, yo?

El pasado 18 abril en un evento público de la localidad de Usaquén la alcaldesa Claudia López dijo que aquellos concejales que se oponen a la construcción de Transmilenio por la carrera séptima somos unos politiqueros. Tales declaraciones merecen una respuesta.

En Colombia con la palabra “politiquero” o “politiquera” se denomina al político tradicional que actúa con criterios ruines. Es frecuente descalificar con este término a una persona que cumple al menos una de las siguientes cuatro características: 1. Es incoherente entre lo que promete y en campaña y hace en el gobierno 2. Dice mentiras. 3. Otorga o recibe coimas, incurre en prácticas corruptas y 4. Tiene relaciones clientelistas.

La alcaldesa Claudia López es incoherente.

Incumple las promesas de campaña y viola lo aprobado en el Concejo de Bogotá. Habilitará 22 kilómetros para que Transmilenio transite por la carrera séptima cuando en campaña afirmó: “es un capricho intentar un Transmilenio por la séptima, no vamos a permitirlo, no más buses, ni más humo”. Promesa incumplida. La Alcaldía Mayor no ha protegido ni recuperado la conectividad ecosistémica de la estructura ecológica principal de Bogotá. Ha incumplido las promesas relacionadas con la preservación de humedales y con la protección de la naturaleza de los suelos que puedan ser afectados por los proyectos de trazados de malla vial, como está sucediendo con sus decisiones sobre la sustracción de la Reserva Van Der Hamenn, para la ampliación de la avenida Boyacá y la vía Suba – Cota.

En el Concejo de Bogotá se aprobó la apertura de un corredor verde que impide taxativamente hacer una troncal de buses por la carrera séptima. Durante su campaña electoral Claudia López, en el debate por televisión con los demás candidatos afirmó: “Vamos a recuperar nuestra emblemática carrera séptima que es un símbolo de Bogotá”. Sin embargo, en su administración ya no será un ejemplo para la ciudad porque Transmilenio suprimirá carriles vehiculares, necesitará la tala de muchos árboles maduros, ocasionará un deterioro del patrimonio arquitectónico y cultural con afectaciones al medio ambiente y a la calidad de vida de vecinos y transeúntes; incluso destruirá el entorno actual de la carrera 11 con un mayor tráfico.

La alcaldesa Claudia López dice mentiras.

En su cuenta de twitter el director del IDU afirma que la carrera séptima necesita renovar sus redes de alcantarillado y pavimento, y que la propuesta del corredor verde traerá menos congestión, sin embargo, es falso que Transmilenio moverá más pasajeros; según las proyecciones del Instituto de Desarrollo Urbano, al menos hasta la calle 100, la séptima perderá la capacidad de transportar a 2.000 personas hora sentido, que hoy se transportan por la séptima. ¿Por qué no aprobar un tranvía que es viable, pertinente, puede movilizar 20.000 pasajeros hora sentido por la carrera séptima? El director del IDU, es una persona responsable y se espera que siga siendo coherente con sus apreciaciones técnicas.

Además, es falsa la afirmación de que se evitarán los trancones, por el contrario, para integrarse con otras troncales, los pasajeros tendrán que hacer transbordos, demorar sus viajes y ocasionar obstáculos adicionales en el tráfico vehicular. Tampoco es cierto que Transmilenio es lo único que se puede hacer, porque hoy sabemos que el Tranvía por la séptima sí es viable.

¿Cómo llamar a quienes en apariencia abanderan la lucha contra la corrupción, pero deciden en contra de los intereses de la ciudadanía ante el halago de obtener beneficios personales? ¿Cómo llamar a aquellos que dijeron nunca más Transmilenio y ahora solamente quieren hacer Transmilenio? ¿Cómo llamar a quienes por debajo de la ruana reciben coimas?

Coimas en la Unidad Administrativa de servicios Públicos UAESP.

La Revista Cambio publicó una denuncia de coima por $1.500.000 millones durante la presente alcaldía, sin respuesta institucional al respecto. La coima fue entregada por Sergio Vanegas a la directora y a funcionarios de la Unidad Administrativa de servicios Públicos (UAESP) a cambio de conceder al Consorcio Jardines de Luz y Paz, la administración de 4 cementerios distritales por cinco años prorrogables. Son socios de este Consorcio los contratistas Sergio Vanegas y Eder Parada, amigo del subdirector Jurídico de la UAESP. Además, el contratista Parada, desde hace varios años ha sido reportado por la Contraloría General por daño patrimonial en contratos por valor de $117 millones.

Este contrato del escándalo de los cementerios consiste en la administración, bajo la forma de concesión, para recibir los dineros que se recaudan por servicios de cremación, exhumación, inhumación, entre otros y que ascienden aproximadamente a $400 millones diarios. Los concejales Germán García, María Victoria Vargas y Lucía Bastidas han denunciado las transferencias irregulares de estos dineros, que deberían consignarse en una fiducia pero que están siendo depositados en diferentes cuentas bancarias.

Más grave aún, el contratista denunciante Sergio Vanegas asegura que no ha recibido un peso de este contrato y asegura además que por órdenes de un general de la policía los hornos crematorios fueron usados para desaparecer los cadáveres de quienes fueron asesinados durante el paro nacional del 2021.

Las prácticas clientelistas en Secretaría de Integración Social.

La representante a la cámara Olga Lucía Velásquez, cuota de Samuel Moreno, que es el alcalde más corrupto que ha tenido Bogotá, tenía coimas en la secretaría de Integración Social. A pesar de ello, Angélica Lozano y Claudia López apoyaron su postulación a la Cámara. Como lo demostró el profesor Baena, Angélica Lozano y Claudia López tenían además prácticas clientelistas en la Secretaría de Integración Social con Olga Lucía Velásquez y hoy ella, es representante a la cámara gracias a ese apoyo, con coimas y clientelismo.

Se mencionó en el Concejo de Bogotá, a Nicolás García como un reconocido volteador de tierras, según la investigación de Carlos Fernando Galán, Claudia López y Daniel Coronel. Así lo evidenció nuevamente Daniel Coronel.

Por tanto, ¿Cuáles son los intereses ocultos detrás de la urgencia de licitar, a toda costa, tres billones de pesos para el Transmilenio por la séptima?

Alcaldesa: La política debería construirse desde la creatividad, la confianza, la independencia y la fuerza colectiva. No desde la estigmatización, la mentira y los atajos.