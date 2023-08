‘Azul Barichara’, la exposición que Ángela Jiménez presenta

Ángela Jiménez tendrá desde el 16 de agosto al 30 de septiembre la exposición de Azul Barichara en la sala del Centro Colombo Americano de Bogotá.

La artista y arquitecta de profesión muestra el producto de dos años de investigación que hizo sobre el azul índigo y la obtención de este pigmento desde la planta añil. Esta exposición busca principalmente la promoción de prácticas de manufactura de carácter sostenible.

“Yo me he dedicado a la manufactura del papel. Entonces me parecía el complemento perfecto el hacer papel y pintar con índigo sobre ese papel. El índigo viene de la India y es ese color azul que se ha popularizado en Estados Unidos por los blue jeans. Cada cultura ha encontrado el índigo en alguna planta: en África es una, en Asia es otra, aquí en América tenemos la nuestra. Aquí en Barichara, yo le había oído a un paisano, Juan Carlos Prada, contarme que su abuelo se dedicaba a extraer el índigo”, explica Ángela Jiménez.

Barichara es por excelencia el destino turístico más llamativo de Santander y uno de los pueblos más bonitos de Colombia. Tanto así que en 1978 fue nombrado Patrimonio Cultural de la Nación. Aunque Jiménez es bogotana, se siente de Barichara y lleva más de 40 años trabajando en pro de la cultura, la educación y el medio ambiente del pueblo santandereano.

“Azul Barichara les permitirá a nuestros públicos de la capital conocer la larga historia de la producción del añil o azul índigo y las nuevas formas de construir un equilibrio armonioso entre tradición, producción y medio ambiente. Azul Barichara rescata del olvido no solo un color, sino saberes ancestrales que pueden florecer de nuevo”, expresa Maricela Vélez, directora cultural del Centro Colombo Americano de Bogotá.

Ángela Jiménez encontró -por medio de sus investigaciones en libros e internet- que el añil es crucial en sectores como botánica, química, arte, moda, historia, economía y medio ambiente. Ahora los bogotanos podrán atestiguar su exposición al respecto.

