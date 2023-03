Hollywood Vampires eligió su show en Brasil para álbum en directo

Hollywood Vampires ya presentó el que es el primer adelanto de su próximo álbum de estudio en directo. Tras reunir a más de 100 mil fans en el festival Rock In Rio, el supergrupo promete un nuevo proyecto poderoso.

Con Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry de Aerosmith y Tommy Henriksen en la alineación principal, la banda ya tiene pública I Got A Line On You de lo que interpretaron en su paso por Brasil.

Aquel concierto legendario también tuvo a estrellas como escenario Duff McKagan (Guns N’ Roses), Matt Sorum (Velvet Revolver) y Bruce Witkin (productor nominado a los Grammy), Lzzy Hale (Halestorm), Andreas Kisser (Sepultura) y Zak Starkey (The Who / Oasis).

Aquella memorable presentación fue la escogida para ser registrada en el primer álbum en directo de los Hollywood Vampires que será estrenado en junio de este año. Se espera que esté disponible una versión física del LP con unidades limitadas y numeradas a 10.000 copias en todo el mundo.

