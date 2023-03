Crónica día 1 del FEP: Twenty One Pilots disipa la nostalgia de ausencia de Blink-182

*Foto: IG @festereopicnic (Angie Meza/Manuela Uribe)

La sabana de Bogotá recibió de manera amigable en el Campo de Golf Briceño 18 para el inicio de una edición más del Festival Estéreo Picnic -FEP-.

El paisaje para quienes llegaron antes de las 5 de la tarde era de un sol tenue amenazado por un nubarrón gris. Llilli, Ana Sanz y David Noreña fueron los encargados de romper el listón rojo de inauguración con su música.

Cada artista nacional se entregó en cuerpo y alma en sus respectivos escenario. Cuando le tocó el turno a Juliana Velásquez, propuso una puesta en escena potente, muy apegada a las artes escénicas, campo que para ella no es desconocido.

Con su show, tristemente inició una incertidumbre. Tras pocos minutos en tarima tuvo que pausar, una amenaza de tormenta eléctrica evocó algunos fantasmas del pasado. Un arcoíris tenue atestiguaba como algunos rayos que se perdían en el horizonte querían entorpecer el festival, pero ese mundo distinto resistió y a la media hora Juliana regresó a la tarima.

“Es mi primera vez en el FEP, la primera vez que muchos me estarán viendo y la primera vez que interpreto esta canción”, dijo la colombiana antes de interpretar La Primera Vez, del ‘soundtrack’ de la serie.

Después el escenario Flamin Hot ardió con la segunda vez de Ha$lopablito en el FEP. La escenografía tributaba a la icónica cadena de almacenes Only, y con la canción que hizo sobre la compañía abrió el show. Ruzto, Kodigo, Bella Álvarez y Soelia fueron los invitados, mientras que Hy-Kimon como DJ era su gran soporte en el espectáculo.

En la nómina extranjera destacó Wallows con un show memorable al igual que The 1975, quienes dejaron el escenario principal cargado de mucha energía para Twenty One Pilots. Tyler y Josh, como ‘headliners’ de remplazo, no le fallaron a un nostálgico público que aún se lamentaba por no ver a Blink-182. Su concierto tuvo todos los ingredientes habidos en altas dosis: interacción con el público, acrobacias, tributos (a Blink-182 y la música colombiana), pero ante todo buena música.

En el ‘Mundo Distinto’ del FEP, la más distinta fue Melanie Martínez, que se presentó con una estética y escenografía fuera de lo común.

La noche para la mayoría cerró con la psicodelia de Tame Impala y un accidentado Kevin Parker que se entregó a su gente de la mejor manera que pudo.

Todo lo sucedido en el primer día del FEP se dio con la simultánea de Drake siendo tendencia nacional por una foto de él subido en transporte público. Este viernes será el gran diamante del día 2 del festival.

