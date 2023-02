‘La Ballena’ llega a salas de cine colombianas

Brendan Fraser viene siendo noticia últimamente en Hollywood a causa de su nominación a los Premios Óscar por primera vez gracias a su papel en La Ballena. La película se estrenará en las principales salas de cine del país este jueves 2 de febrero.

Con nominaciones a Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto (Hong Chau) y Mejor Maquillaje en los Óscar, La Ballena se perfila como uno de los mejores estrenos del año en el cine. El filme ya acumula 34 premios en 118 nominaciones. Además lo conseguido en taquilla ronda los 15 millones de dólares.

La Ballena, dirigida por Darren Aronofsky (Requiem por un Sueño), sigue la historia de un profesor con obesidad severa, que intenta recuperar la relación con su hija, a quien abandonó para irse tras un amor.

Fraser, que tuvo que subir varios kilogramos de preso, debe tener la apariencia de un hombre de 270 kilogramos, un trabajo en el que la producción lo ayudó para aparentar más.

“Admito que al principio me sentí intimidado, tuve mucho miedo de entrar en esto. Nunca antes me habían pedido que hiciera algo así: combinar todo lo que he aprendido en mi vida profesional, encajar todos los elementos de la construcción del personaje en un todo unificado. Sé cómo se siente ser objeto de burla sin piedad, pero todos aprendemos ahora cómo apagar ese dolor”, afirma Fraser.

La historia se basa en una obra de teatro homónima en la que Hunter, el protagonista, es un hombre gay que lucha con el sobrepeso.

Bogotá, Chía, Medellín, Cali, Llanogrande, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga Pereira y Villavicencio son las ciudades en las que estará el filme distribuido por Cine Colombia.

Tráiler

*Foto: Cortesía